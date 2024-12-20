Суд отправил под стражу машиниста после аварии с двумя погибшими

В Мурманской области суд постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда Алексея Зычкова. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Зычков является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Ему вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель двух человек. Срок ареста в прокуратуре пока не уточнили.

Авария произошла 18 декабря в Кандалакшском районе, где грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. В результате столкновения погибли два человека, еще 42 получили травмы.

Доехавших до Петербурга пассажиров поезда осмотрели врачи, у десяти человек обнаружены травмы средней степени тяжести.

фото пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры