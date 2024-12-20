Пострадавших в столкновении поездов под Мурманском осмотрели петербургские врачи

Пассажиры поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, 19 декабря прибыли в Петербург и были отпущены без госпитализации, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Пострадавших направили в городские больницы для обследования. Сотрудники Городской станции скорой медицинской помощи встретили пострадавших на Ладожском вокзале.

Девять взрослых пациентов доставили в НИИ скорой помощи, а четырехлетнего ребёнка – в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса. У десяти пассажиров диагностированы травмы средней степени тяжести: ушибы, раны и сотрясения мозга. Несмотря на полученные травмы, пострадавшие решили продолжить поездку до Петербурга.

"Всех пострадавших комплексно обследовали исходя из жалоб и предварительного диагноза. Ни у кого показаний к госпитализации нет, все пациенты выписаны с рекомендациями домой", — сообщил главный врач НИИ скорой помощи Дмитрий Кандыба.

Напомним, что 18 декабря произошло столкновение рядом со станцией Княжая в Мурманской области. По предварительным данным, в момент аварии в поезде находились 326 человек, три вагона сошли с рельсов.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура