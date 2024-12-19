Поезд из Мурманска прибыл в Петербург после столкновения с грузовым составом

Поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург, который столкнулся с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области, прибыл на Ладожский вокзал в Петербурге с 254 пассажирами на борту, сообщает 19 декабря ТАСС.

На вокзал прибыли десятки людей, включая родственников пассажиров, медицинских работников, железнодорожных сотрудников, волонтеров РЖД, представителей МЧС и журналистов.

Столкновение произошло вблизи станции Княжая в Мурманской области. По предварительным данным, в момент аварии в поезде находились 326 человек, а три вагона сошли с рельсов. Из-за случившегося губернатор Мурманской области Андрей Чибис прервал свою командировку в Москве и вылетел в Мурманск.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает о задержании машиниста грузового поезда и его помощника. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч.3 ст.263 УК РФ).

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram