Бельский показал проект мемориала Ленинградской битве

В Петербурге подвели итоги конкурса на лучший проект мемориала, посвящённого Ленинградской битве. Победителем стала работа архитектурного бюро "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", об этом 20 декабря сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в своем telegram-канале.

Конкурс, инициированный петербуржцами и поддержанный президентом России, прошёл в два этапа. На первом этапе было подано 12 заявок от различных архитектурных мастерских, каждая из которых предложила свой взгляд на памятник.

"Поверьте, огромная ответственность отобрать из этих работ ту, что будет воплощена. Станет одним из символов непокорённого Ленинграда", – отметил Александр Бельский.

Спикер ЗакСа также поблагодарил жителей города за инициативу и активное участие в обсуждении, а губернатора Александра Беглова — за оперативное решение о строительстве мемориала.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о желании обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением смягчить требования для награждения знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Фото: Telegram-канал Александра Бельского