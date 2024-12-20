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Новости 15:46

Бельский показал проект мемориала Ленинградской битве

фото ЗакС политика Бельский показал проект мемориала Ленинградской битве

В Петербурге подвели итоги конкурса на лучший проект мемориала, посвящённого Ленинградской битве. Победителем стала работа архитектурного бюро "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", об этом 20 декабря сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в своем telegram-канале.

Конкурс, инициированный петербуржцами и поддержанный президентом России, прошёл в два этапа. На первом этапе было подано 12 заявок от различных архитектурных мастерских, каждая из которых предложила свой взгляд на памятник.

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"Поверьте, огромная ответственность отобрать из этих работ ту, что будет воплощена. Станет одним из символов непокорённого Ленинграда", – отметил Александр Бельский.

Спикер ЗакСа также поблагодарил жителей города за инициативу и активное участие в обсуждении, а губернатора Александра Беглова — за оперативное решение о строительстве мемориала. 

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о желании обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением смягчить требования для награждения знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

Фото: Telegram-канал Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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