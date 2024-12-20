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Новости 16:30

Законопроект о регистрации недвижимости через биометрию внесли в Госдуму

фото ЗакС политика Законопроект о регистрации недвижимости через биометрию внесли в Госдуму

Правительство предложило разрешить подавать документы для регистрации недвижимости в электронном виде при подтверждении личности через Единую биометрическую систему. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 20 декабря, на него обратила внимание "Парламентская газета".

Инициатива предусматривает возможность подачи заявления и документов для госрегистрации прав на недвижимость в виде электронных образов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Специальная отметка о возможности подачи таких документов не потребуется. Условием станет обязательная идентификация личности через Единую биометрическую систему.

"Реализация предлагаемых решений направлена на упрощение для повышения качества оказания услуг и сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий", - указано в пояснительной записке.

Для реализации законопроекта потребуется доработка информационных систем Росреестра, а потому его вступление в силу планируется с 1 июля 2026 года.

Напомним, в Петербургском метро запустили тестирование оплаты проезда в метро с помощью биометрии. Для входа пассажиром понадобится только взглянуть в камеру. Пока сервис тестируют сотрудники ВТБ и петербургского метрополитена, но в будущем к испытаниям привлекут обычных пассажиров.

фото: ЗАКС.Ру


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