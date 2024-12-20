Госавтоинспекция предупредила водителей о гололедице в Петербурге

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области призывает водителей соблюдать осторожность 21 декабря из-за возможного образования наледи на дорогах, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГАИ, положительные температуры днем способствуют таянию снега, однако ночью, при минусовых значениях, проезжая часть покрывается льдом. Это повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуют избегать резких маневров, аккуратно использовать педали газа и тормоза, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться за рулем. Пешеходам советуют носить световозвращающие элементы и переходить дороги только по пешеходным переходам.

Напомним, что МЧС предупреждало петербуржцев об опасной погоде 21 декабря. Метеорологи обещают в городе образование гололеда, выпадание снега и порывы ветра до 17 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру