В России с января 2025 года вырастет размер единого пособия на ребенка

С 1 января 2025 года в России на 14,8% вырастет единое пособие на ребенка за счет увеличения прожиточного минимума. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что средний размер максимальной выплаты составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка, передает 20 декабря ТАСС.

Сейчас единое пособие получают более 145 тысяч беременных женщин и семьи, в которых воспитываются свыше 10 млн детей по всей России. Пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет на ранних сроках, пособие также зависит от прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Напомним, в 2025 году вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Изменения коснутся проезда как в метро (81 рубль за жетон) и наземном транспорте (75 рублей), так и в пригородных электричках (48,6 рубля в обычном поезде и 58 рублей в "Ласточке").

фото с сайта Смольного