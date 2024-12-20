Семейная ипотека под 6% не будет действовать в Петербурге и Москве

Петербург и Москва не попадут под действие семейной ипотеки с процентной ставкой 6% на покупку вторичного жилья. Причину объяснили тем, что в этих городах активно развиваются новостройки, передает ТАСС.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметив, что льготная ипотека будет распространяться на те города и населенные пункты, где строительная активность низкая или жилье практически не строится.

Кроме того, на прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что льготные ипотечные кредиты должны быть выгодны банкам, поскольку они связаны с государственной субсидией, и выступил против установления лимитов на такие программы.

фото: ЗАКС.Ру