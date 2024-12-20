Мужчина в Ленобласти утонул во время рыбалки

В Лужском районе Ленинградской области мужчина утонул, провалившись под лед, сообщает 20 декабря аварийно-спасательная служба ЛО.

В деревне Мерево рыбак провалился под лед и погиб. На место выехали спасатели из Шлиссельбурга, которые обнаружили тело мужчины с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

Ситуацию на водоемах контролируют поисково-спасательные отряды. Свидетелей подобных происшествий просят обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал запретить выход на лед из-за нестабильной погоды. Температурные колебания препятствуют формированию прочного льда. Специалисты предупреждают, что выход на такой лед может привести к беде.

фото аварийно-спасательной службы ЛО