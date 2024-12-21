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Новости 11:46

Беглов обсудил с Хинштейном меры поддержки для Курской области

фото ЗакС политика Беглов обсудил с Хинштейном меры поддержки для Курской области

Петербург готов оказать необходимую помощь Курской области и городу Рыльску в частности, который 20 декабря подвергся атаке ВСУ. Первоочередные меры поддержки губернатор Северной столицы Александр Беглов обсудил с врио главы Курской области Александром Хинштейном на встрече в Москве, сообщили в пресс-службе Смольного вечером 20 декабря. 

"В очередной раз целями украинских террористов выбраны мирные люди. Подлому и циничному преступлению нет оправданий. Весь Петербург скорбит вместе с Курской областью. Желаю скорейшего выздоровления раненым, душевных сил родным и близким погибших, мужества всем жителям области", - приводят слова губернатора Беглова в пресс-службе Смольного.

Вчера, 20 декабря, главы регионов собрались в столице на заседании Государственного совета, которое проводил президент Владимир Путин. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце. 

Сам Хинштейн, который возглавил Курскую область 5 декабря, сразу после заседания Госсовета отправился в Рыльск, чтобы лично оценить последствия обстрела и организовать меры по устранению ущерба. В своем Telegram-канале он сообщил, что от действий ВСУ пострадали семь объектов социальной инфраструктуры. По состоянию на утро 21 декабря пострадали 12 человек. Пятеро погибли.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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