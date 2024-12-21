"Главное, чтобы было чисто": Беглов о перфомансе главы МО "Северный" с огнеметом

Губернатор Петербурга Александр Беглов в беседе с журналистами рассказал, что не видит ничего плохого в перформансе главы МО "Северный" Юрия Куликова, который с помощью огнемета пытался убрать снег на территории округа. По словам главы города, первоочередная задача - сделать город чистым и не важно, каким способом, пускай и нетрадиционным. Видеоролик беседы Беглова с журналистами опубликовал корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале 20 декабря.

"Не важно, кто чем занимается, главное, чтобы помогали городу убираться. А так можно и этим способом, и другим способом. Если делает доброе дело - это не пиар, это дело. А если просто покрасоваться - то это пиар. Ну я понимаю, что он занимается уборкой - так это хорошо. Не обязательно традиционно, главное, чтобы было чисто", - сказал губернатор Беглов.

Напомним, глава муниципального образования "Северный" Юрий Куликов, избравшийся от партии "Новые люди", 20 декабря опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором с помощью огнемета пытается растопить снег. Свои навыки обращения с огнеметом он показывал под музыку из фильма "Охотники за привидениями". Несмотря на сложное оборудование, огонь в уборке снега не помог. Так Куликов хотел призвать коллег и горожан активней принимать участие в уборке города и помочь коммунальным службам.

Константин Леньков / Кадр из видео Юрия Куликова