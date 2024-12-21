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Новости 16:18

На улицы Петербурга вышли 6,7 тысяч дворников

фото ЗакС политика На улицы Петербурга вышли 6,7 тысяч дворников

Жилищный комитет Петербурга 21 декабря сообщил об усиленном режиме работы. Сейчас на улицах города 6,7 тысяч дворников очищают дороги и тротуары от снега. Вместе с ними на уборку вышли более 800 минипогрузчиков, самосвалов и тракторов, а также более 400 единиц малой механизации. Также работники коммунальных служб очищают крыши домов от снега. На работу вышли 209 кровельщиков, уточнили в жилкоме.  

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Поставлена задача в период оттепели оперативно и с соблюдением требований техники безопасности исправить поврежденные водоприемные воронки и отливы водосточных труб", - сообщили в жилкоме.

Ранее, 18 декабря вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил в своих соцсетях, что коммунальные службы Петербурга готовы к резким перепадам температур или, как их называют в Смольном, "температурным качелям". 

Напомним, накануне необычный способ уборки снега продемонстрировал глава МО "Северный" Юрий Куликов, который пытался растопить снег с помощью огнемета. Отметим, губернатор Александр Беглов похвалил инициативу муниципала. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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