На улицы Петербурга вышли 6,7 тысяч дворников

Жилищный комитет Петербурга 21 декабря сообщил об усиленном режиме работы. Сейчас на улицах города 6,7 тысяч дворников очищают дороги и тротуары от снега. Вместе с ними на уборку вышли более 800 минипогрузчиков, самосвалов и тракторов, а также более 400 единиц малой механизации. Также работники коммунальных служб очищают крыши домов от снега. На работу вышли 209 кровельщиков, уточнили в жилкоме.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Поставлена задача в период оттепели оперативно и с соблюдением требований техники безопасности исправить поврежденные водоприемные воронки и отливы водосточных труб", - сообщили в жилкоме.

Ранее, 18 декабря вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил в своих соцсетях, что коммунальные службы Петербурга готовы к резким перепадам температур или, как их называют в Смольном, "температурным качелям".

Напомним, накануне необычный способ уборки снега продемонстрировал глава МО "Северный" Юрий Куликов, который пытался растопить снег с помощью огнемета. Отметим, губернатор Александр Беглов похвалил инициативу муниципала.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру