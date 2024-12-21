Беглов, Бельский и Дед Мороз зажгли елку на Дворцовой

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем Заксобрания Александром Бельским и Дедом Морозом вечером 21 декабря зажгли главную городскую елку на Дворцовой площади, сообщили в пресс-службе Смольного. Также чиновники посетили фотозону и рождественскую горку.

"Новогодний и рождественский Петербург притягивает туристов со всей страны. Праздничные программы организованы во всех уголках города. Но сердце праздника, конечно, бьется в центре Петербурга. У нас стоит самая красивая ёлка на самой красивой площади", – приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Как передает "Фонтанка", некоторым петербуржцам удалось сфотографироваться с Бегловым. Позже глава государства отправился на Конюшенную площадь, чтобы посмотреть на каток.

Новогодняя елка простоит на Дворцовой площади до 14 января. Позже власти собираются изготовить из нее статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов: "Праздничный Петербург" и межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка".

Напоним, в новогоднюю ночь на Дворцовой площади покажут световое шоу. Салют и фейерверки не запланированы, как и в предыдущие годы. Также в новогоднюю ночь будет работать метро. Кроме того, по городу будут курсировать некоторые автобусные маршруты.

Константин Леньков / Фото Смольный