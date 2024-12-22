Беглов поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил энергетиков и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил глава города, День энергетика в Петербурге имеет особое значение, так как город являлся одним из крупных центров научных открытий и внедрения технологий отрасли.

"Сегодня инженерно-энергетический комплекс Северной столицы – один из крупнейших в России. По ряду технологий Петербург лидирует не только в нашей стране, но среди городов мира", – сказал Беглов.

Также губернатор напомнил, что 2024 год в Петербурге стал годом обновления теплосетевого комплекса. Сейчас работы продолжаются в Приморском районе, а во всех остальных проходят реконструкции.

В конце Беглов поблагодарил всех, кто трудится в инженерно-энергетическом комплексе и их коллег из других сфер ЖКХ за профессионализм, труд и реализацию проектов. Также губернатор пожелал всем здоровья, благополучия и новых достижений.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, на пересечении Пражской улицы и улицы Tурку произошел прорыв трубы, из-за которого несколько человек получили ожоги.

Фото: ЗАКС.Ру