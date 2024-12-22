Полиция задержала 70-летнего поджигателя банкоматов в Колпинском районе

Петербургские правоохранители задержали 70-летнего пенсионера по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 21 декабря, в полицию поступило два сообщения о поджоге банкоматов на Тверской улице и на проспекте Ленина в Колпинском районе города. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 70-летнего пенсионера, который признался, что причастен к трем поджогам банкоматов в районе. Также предварительно было установлено, что подозреваемому указания давали злоумышленники, которые склоняли его к совершению преступления.

Напомним, что в субботу, 21 декабря, в отделении банка "Сбер" на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв. Глава Красногвардейского района Андрей Хорт уточнил, что пострадавших в результате случившегося нет.

Фото: ЗАКС.Ру