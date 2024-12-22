Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем режиме, об этом 22 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как сообщил Песков, у президента есть определенные планы на этот период, но обычного отдыха в эти дни не предвидится.

"Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", – отметил Песков.

В этом году новогодние выходные для россиян продлятся с 29 декабря по 8 января 2025 года.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, состоялась совмещенная с пресс-конференцией прямая линия "Итоги года с Владимиром Путиным". На ней он ответил на вопросы россиян и журналистов об СВО, экономике и много другом. Подробнее – на сайте ЗАКС.Ру.

Фото: сайт Кремля