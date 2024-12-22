В новогодние праздники изменится график электричек и поездов в Петербурге

График движения пригородных поездов в преддверии новогодних каникул претерпит изменения, это коснется Финляндского, Балтийского, Витебского, Московского и Северного направлений, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

В пятницу, 27 декабря, поезда будут следовать по графику пятницы, 28 декабря – по расписанию четверга. С 29 декабря по 7 января движение будет осуществляться по субботнему расписанию, а 8 января – по воскресному.

В среду, 1 января, из Петербурга в Великий Новгород отправятся дополнительные поезда "Ласточка", а маршрут поезда от Новгорода будет продлен до Московского вокзала.

Кроме того, в выходные дни между Петербургом и Новгородом будут курсировать четыре поезда в каждую сторону. С 1, 3, 4, 6 и 7 января, а также с 11 января по выходным дням по маршруту будет назначена "Ласточка" № 7005, отправляющаяся с Московского вокзала в 10:10 и прибывающая в Великий Новгород в 12:53. Вечерний поезд № 7006 будет выезжать из Великого Новгорода в 17:15 и прибывать на Московский вокзал в 20:22.

Напомним, что с 1 января 2025 года стоимость поездок на общественном транспорте в Петербурге увеличится.

Фото: ЗАКС.Ру