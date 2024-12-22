Правоохранители установили возможного поджигателя отделения почты в Ленобласти

В Ленинградской области полиция смогла установить предполагаемого виновника поджога отделения почты во Всеволожском районе, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 20 декабря, в местную полицию обратились с сообщением о поджоге одноэтажного здания почтового отделения на Невской улице во Всеволожском районе. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 31-летнего мужчину. Также было установлено, что подозреваемому указания давали мошенники. Сейчас подозреваемый задержан.

Напомним, что также полиция установила возможного причастного в поджогах банкоматов в Колпинском районе Петербурга. Им оказался 70-летний пенсионер, он признался в том, что причастен к поджогам.

Фото: ЗАКС.Ру