Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы "Петмола" Валентина Полякова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье, родным и коллегам бывшего главы молочного завода "Петмол" и отца вице-губернатора города Кирилла Полякова Валентина Полякова, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Талантливый руководитель, на протяжении десятилетий Валентин Федорович Поляков был одним из лидеров ленинградской-петербургской промышленности", – отметил глава города.

Также Беглов отметил, что Поляков сыграл решающую роль в становлении завода "Петмол", который, по его словам, стал одним из ведущих предприятий пищевой промышленности России.

Губернатор в письме отметил высокое чувство ответственности, умение принимать важные решения и приверженность делу Полякова. По словам Беглова, коллеги по промышленному сообществу и сотрудники предприятия всегда ценили его мудрость и стремление к развитию.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова