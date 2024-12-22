ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:19

Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы "Петмола" Валентина Полякова

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы "Петмола" Валентина Полякова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье, родным и коллегам бывшего главы молочного завода "Петмол" и отца вице-губернатора города Кирилла Полякова Валентина Полякова, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Талантливый руководитель, на протяжении десятилетий Валентин Федорович Поляков был одним из лидеров ленинградской-петербургской промышленности", – отметил глава города.

Также Беглов отметил, что Поляков сыграл решающую роль в становлении завода "Петмол", который, по его словам, стал одним из ведущих предприятий пищевой промышленности России.

Губернатор в письме отметил высокое чувство ответственности, умение принимать важные решения и приверженность делу Полякова. По словам Беглова, коллеги по промышленному сообществу и сотрудники предприятия всегда ценили его мудрость и стремление к развитию.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама