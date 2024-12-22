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Новости 22 декабря, 17:52

Проезд транспорта в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на два дня

фото ЗакС политика Проезд транспорта в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на два дня

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ с 23 по 24 декабря будет ограничен проезд в автотранспортном тоннеле петербургской дамбы, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Ограничения касаются транспортного отсека Невской стороны, расположенного на внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД). Уточняется, для ввода и вывода подъёмной техники возможно временное прекращение движения перед въездом в тоннель. Остановка транспортного потока будет краткосрочной и не превысит десяти минут.

Напомним, что на Витебской развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге запускается рабочее движение. Церемонию открытия дистанционно посетил президент России Владимир Путин.

Фото: dambaspb.ru


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