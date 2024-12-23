В России стартовала последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году

Рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря, включая субботу. В этот день придется выйти на работу, и он не будет сокращенным. Такое расписание связано с переносом рабочего дня с понедельника, 30 декабря, чтобы избежать разрыва между новогодними праздниками.

В результате россияне смогут насладиться длинными каникулами – 11 дней отдыха, начиная с 29 декабря и заканчивая 8 января. Нерабочим станет и 31 декабря благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года.

Стоит отметить, что за текущий год это уже третья рабочая суббота. Предыдущие были в конце апреля и начале ноября. В 2025 году россиян ожидает лишь одна шестидневная рабочая неделя – в ноябре. Рабочий день будет назначен на 1 ноября.

Напомним, что вечером в субботу, 21 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и Дед Мороз зажгли новогоднюю елку на Дворцовой площади.

Фото: ЗАКС.Ру