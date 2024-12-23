Рябоконь предложил изменить требования к продаже жилья детей под опекой

На рассмотрение Заксобрания поступил проект федеральной инициативы об установлении единых правил продажи жилья, принадлежащего несовершеннолетним под опекой. Автором документа выступил депутат Андрей Рябоконь ("Единая Россия").

В настоящее время закон "Об опеке и попечительстве" разрешает, среди прочего, отчуждение недвижимости подопечного при перемене места жительства. Подобная формулировка не представляется исчерпывающей Рябоконю. Последний отмечает, что сейчас органы опеки, даже расположенные в соседних муниципалитетах, "могут иметь разные взгляды на условия, при выполнении которых реализация жилья подопечных лиц возможна". В частности, одни из них дают согласие на продажу жилья при условии встречной покупки нового, другие могут требовать перевода средств несовершеннолетнего на банковский счет, а третьи выдвигать иные требования.

"Данная ситуация порождает серьезные сложности в реализации жилищных прав семьям с детьми, коррупцию среди специалистов органов опеки и попечительства, а также риски существенного нарушения имущественных прав несовершеннолетних", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Рябоконь предложил разрешить продажу жилья опекаемых детей при условии встречной покупки или предоставления им в дар равноценной благоустроенной недвижимости, площадь которой должна быть не меньше площади продаваемого помещения. Подобные требования, по его мнению, следует прописать в федеральном законе об опеке и попечительстве.

Установление единых требований, по мнению депутата, позволит снять неопределенность в правоприменении и повысит защиту прав несовершеннолетних.

В ноябре на рассмотрение Госдумы внесли проект об ограничении количества детей под опекой в одной семье. Авторы инициативы полагают, что это затруднит извлечение материальной выгоды от опекунства.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру