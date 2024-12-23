В Петербурге принимают меры для предотвращения поджогов военкоматов и банков

Власти Петербурга принимают меры для повышения безопасности в условиях участившихся случаев поджогов. Особое внимание уделяется военкоматам, безопасность которых усилят установкой видеокамер и системы реагирования Росгвардии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко на пресс-конференции ТАСС 23 декабря, на что обратила внимание "Фонтанка".

По словам чиновника, городские власти сосредоточены на защите объектов, которые находятся в зоне наибольшего риска, таких как военкоматы. Здесь устанавливаются дополнительные системы видеонаблюдения и оборудование для реагирования спецслужб.

Любченко также отметил, что текущая ситуация остается сложной, но контролируемой. "Стараемся работать с контингентом, в основном это пожилые люди. Всегда остаются возможности, но будем делать и дальше, все развивать", - отметил заместитель председателя.

Отвечая на вопрос о том, что горожане могут сделать для предотвращения поджогов, Любченко указал на важность внимательного отношения к молодежи. Он отметил, что несовершеннолетние иногда оказываются вовлеченными в противоправные действия, поэтому взрослым следует уделять больше внимания окружению своих детей.

Напомним, внимание обратили на попытку поджога военкомата Ленобласти на Фонтанке 20 декабря, когда молодой человек бросил бутылку с горючим содержимым к дверям главного входа.

фото: ЗАКС.Ру