Путин потребовал доработать льготные программы кредитования

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости доработки льготных программ кредитования, передает 23 декабря РИА "Новости".

Он подчеркнул, что их нужно ориентировать на обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики, а также пересмотреть распределение рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом.

Путин отметил, что в условиях высокой ключевой ставки важно отслеживать эффективность программ и контролировать их целевые показатели. Он призвал не допускать ситуаций, когда граждане и предприниматели не могут воспользоваться льготами из-за исчерпания финансовых лимитов, а также активнее информировать о доступных программах и их условиях.

Напомним, 20 декабря Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Возможность ее изменения планируется обсудить на следующем заседании.

фото: ЗАКС.Ру