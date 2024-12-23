ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:31

Хуснуллин и Дрозденко открыли новый участок трассы "Скандинавия"

фото ЗакС политика Хуснуллин и Дрозденко открыли новый участок трассы "Скандинавия"

В Ленобласти открыли еще 24 километра обновленной трассы "Скандинавия". Движение запустили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор региона Александр Дрозденко, передает 23 декабря пресс-служба администрации ЛО.

По словам Дрозденко, трасса уже считается одной из самых безопасных в Северо-Западном федеральном округе. Для завершения реконструкции до Выборга осталось обновить всего 10 километров. После этого города соединит современная шестиполосная дорога с освещением, развязками, переходами, путями для животных и шумозащитными экранами. 

"Подтверждено финансирование, и мы рассчитываем, что в 2026 году будет поставлена точка в этой грандиозной стройке", - отметил губернатор Ленобласти.

Новые участки трассы в Выборгском районе построены по стандартам: дорожное покрытие состоит из пяти слоев, включая три слоя асфальтобетона. Ширина проезжей части составляет 22 метра.

Напомним, на Витебской развязке ЗСД в Петербурге запускается рабочее движение. Церемонию открытия дистанционно посетил президент России Владимир Путин.

фото пресс-службы администрации ЛО


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама