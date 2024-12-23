Хуснуллин и Дрозденко открыли новый участок трассы "Скандинавия"

В Ленобласти открыли еще 24 километра обновленной трассы "Скандинавия". Движение запустили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор региона Александр Дрозденко, передает 23 декабря пресс-служба администрации ЛО.

По словам Дрозденко, трасса уже считается одной из самых безопасных в Северо-Западном федеральном округе. Для завершения реконструкции до Выборга осталось обновить всего 10 километров. После этого города соединит современная шестиполосная дорога с освещением, развязками, переходами, путями для животных и шумозащитными экранами.

"Подтверждено финансирование, и мы рассчитываем, что в 2026 году будет поставлена точка в этой грандиозной стройке", - отметил губернатор Ленобласти.

Новые участки трассы в Выборгском районе построены по стандартам: дорожное покрытие состоит из пяти слоев, включая три слоя асфальтобетона. Ширина проезжей части составляет 22 метра.

Напомним, на Витебской развязке ЗСД в Петербурге запускается рабочее движение. Церемонию открытия дистанционно посетил президент России Владимир Путин.

фото пресс-службы администрации ЛО