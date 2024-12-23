Рахова не стала признавать вину в суде по делу о "мертвых душах" в школе

Трое фигурантов уголовного дела о "мертвых душах" в школе № 619 признали вину. Не стала этого делать только депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Рахова, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда 23 декабря. Парламентарий на вопрос судьи ответила, что выскажется об этом позже. Сегодня прокурор огласил материалы обвинения, согласно которым при фиктивном трудоустройстве в одной из школ Калининского района было похищено не менее 24 млн рублей в период с 2009 по 2023 год.

- Ваша честь, я отвечу на этот вопрос при даче показаний, - кратко высказалась Рахова.

Адвокат депутата Раховой Марк Павлов в беседе с журналистами отметил, что его доверительнице вменяют хищения в школе, к деятельности которой она прямого отношения не имела.

- Еще важен тот факт, что на скамье подсудимых она знает только одного человека — бывшего директора школы [Ирину Байкову], а две других гражданки ей неизвестны, она впервые увидела их здесь, в суде. Как вы слышали, [согласно обвинительному заключению] они были целой "группой лиц по предварительному сговору". Как-то "роли" распределяли, - рассказа Павлов.

Напомним, по делу о мошенничестве при фиктивном трудоустройстве в школу № 619 в Калининском районе в качестве обвиняемых проходит бывший директор Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и специалист по кадрам Наталья Пустильник. Четвертой фигуранткой так называемого "дела о мертвых душах" является депутат Законодательного собрания Елена Рахова. По версии следствия, она якобы могла участвовать в схеме в годы, когда занимала должность заместителя главы Калининского района.

Следующее заседание состоится уже после Нового года, 17 января. Уголовное дело начали рассматривать в суде в конце ноября 2024 года. Как прошло первое заседание — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру