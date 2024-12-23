Дрозденко рассказал о планах на строительство метро в Кудрово

В Ленинградской области готовятся к созданию дорожной инфраструктуры для будущей станции метро в Кудрово, сообщает 23 декабря 47news.

Губернатор ЛО Александр Дрозденко в разговоре с журналистами выразил уверенность, что станция метро в Кудрово обязательно будет построена. Он подчеркнул, что проект уже начал продвигаться: "Сомнений нет, метро стоит в планах".

Дрозденко отметил, что обсуждение метро связано с планами по развитию дорожной сети в районе будущей станции. По его словам, в 2024 году в регионе обновили 200 километров дорог, а в 2025-м планируется отремонтировать 240 километров и провести работы на четырех мостах. В числе приоритетов значатся расширение Колтушского шоссе, строительство обходов Мурино и Нового Девяткино, а также кудровские развязки.

Напомним, сегодня на "Яндекс.Картах" появилась иконка "Горного института". Отмечена сама станция, а также ее входы и выходы. График работы пока не указан.

фото: ЗАКС.Ру