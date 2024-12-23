Кошка, отказавшаяся перебегать дорогу Путину, вошла в топ-3 котособытий года

Исследовательская компания "Медиалогия" 23 декабря представила рейтинг самых обсуждаемых котов в российских СМИ за 2024 год. В топ-10 вошел петербургский кот Фрост из музея Анны Ахматовой.

Лидером рейтинга стал кот Твикс. Кота высадили из поезда на остановке по пути в Петербург, несмотря на наличие всех документов. Позже животное нашли погибшим, а РЖД пообещало пересмотреть правила перевозки животных.

Второе место занял московский кот Лучик, которого украли из зоомагазина две школьницы. Кот сбежал, но спустя время его нашли волонтеры и передали новым хозяевам.

На третьем месте оказалась черная кошка, отказавшаяся перебегать дорогу президентскому кортежу. Сначала она выбежала на дорогу, но, заметив машины, развернулась обратно.

Петербургский кот Фрост оказался на девятой строчке. Его взяли на работу в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, животное нашли волонтеры на даче, где его бросили хозяева. Кот быстро освоился в музее и теперь работает там "на полную рабочую неделю".

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