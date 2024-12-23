Сотрудники ККИ изъяли полтысячи елок в ходе рейдов в двух районах Петербурга

Петербургский комитет по контролю за имуществом сообщил 23 декабря о проведении рейдов по елочным базарам в Калининском и Приморском районах города. В ходе проверочных мероприятий сотрудники выявили четыре точки нелегальной торговли и изъяли около 500 елок.

Общая площадь освобожденных участков составила приблизительно 300 квадратных метров. Ликвидированные елочные базары располагались на проспекте Науки, а также на Комендантском проспекте, улице Уточкина и Яхтенной улице.

"Нелегальная торговля — это не только нарушение закона, но и вред экологии! Рейды будут проводиться ежедневно", — пообещали в пресс-службе ККИ. Петербуржцев призвали покупать елки исключительно у легальных торговцев.

Как рассказали ЗАКС.Ру в комитете, изъятые деревца подлежат отправке на склад временного хранения. В дальнейшем их может ждать экологическая переработка.

Елочные базары открылись в Петербурге с 20 декабря. Они будут работать до последнего дня уходящего года.

Ранее ККИ приступил к демонтажу незаконного пансионата для пожилых людей в Парголово. Как сообщалось, здание было построено без необходимых для этого разрешений. Его признали представляющим угрозу жизни и здоровью постояльцев.

Фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот трансляции)