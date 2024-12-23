Кабмин поддержал введение запрета на богослужения в многоквартирных домах

Российское правительство поддержало с условием доработки законопроект думской фракции "Новые люди" о запрете проведения богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов и регулярных религиозных церемоний в жилых помещениях, сообщил 23 декабря ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", — говорится в документе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце минувшего октября. Подписи под ним поставили четверо депутатов из фракции "Новые люди". Инициатива вносит изменения в существующий закон "О свободе совести и религиозных объединениях".

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас отсутствуют какие-либо ограничения на проведение религиозных обрядов или церемоний в нежилых помещениях многоквартирных зданий. Этим якобы пользуются граждане и религиозные организации, что вызывает неудобство и опасения у жильцов.

"Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Попутно авторы проекта предлагают ограничить систематическое проведение публичных богослужений и иных церемоний в жилых помещениях домов.

Ранее петербургский депутат Андрей Рябоконь предложил изменить положение федерального закона "Об опеке и попечительстве" с тем, чтобы установить единые требования к продаже помещений, принадлежащих находящимся под опекой несовершеннолетним.

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