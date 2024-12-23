Дрозденко: Переезд правительства Ленобласти в Гатчину запланирован на 2030 год

Переезд правительства Ленинградской области в столицу региона Гатчину запланирован на 2030 год, заявил 23 декабря губернатор Александр Дрозденко. По его словам, от идеи переезда из Петербурга областные власти не отказываются, однако воплощению ее в жизнь мешает нехватка помещений.

"Когда мы завершим переезд, вопрос сложный. Пока мы ставим дату 2030 год. И то не факт, что мы все переедем", — передает слова Дрозденко "Интерфакс".

При этом глава региона пообещал, что к обозначенному сроку в Гатчину переселятся основные структуры, включая губернатора.

Ранее в собственность Ленобласти поступил ряд строений в Гатчине. Дрозденко заявил, что полученных помещений не хватит на все комитеты. В связи с этим правительство региона стоит перед выбором: или разворачивать строительство, или же "договориться с Минобороны и забрать у них то, что они сегодня не используют", отметил чиновник.

Пока что договориться с военными не получается, признал Дрозденко. В то же время он выразил надежду на возможность передачи зданий региону.

Официально столицей Ленобласти Гатчина стала в апреле 2023 года. Тогда Дрозденко подписал соответствующие поправки в Устав региона. В минувшем октябре губернатор пообещал выделять на благоустройство города по 1,1 млрд рублей ежегодно в преддверии 100-летия Ленинградской области. Деньги будут переводиться до 2027 года.

Фото: ЗАКС.Ру