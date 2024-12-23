ЦБ сообщил об ускорении роста цен в ноябре

По итогам минувшего ноября потребительские цены выросли на 1,43 %, говорится в опубликованном 23 декабря отчете Банка России. Это почти вдвое превышает показатели октября. Тогда рост цен составил 0,75 %, отмечают авторы документа.

По данным регулятора, годовая инфляция в ноябре увеличилась до 8,88 %. Само ускорение в первую очередь связано с подорожанием плодовоовощной продукции и тарифов сотовых операторов.

"В целом темпы роста как сводных показателей, так и отдельных групп товаров и услуг, которые отражают устойчивое ценовое давление, оставались высокими. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания физических объемов выпуска", — отметили аналитики Центробанка.

Еще одним проинфляционным фактором последних месяцев в ЦБ назвали ослабление курса рубля, произошедшее осенью.

Согласно последнему отчету Росстата б изменениях цен, сильнее всего с 10 по 16 декабря подорожали огурцы. Эти овощи прибавили в цене на 10,16 %. Кроме того, на 4,1 % подорожали в России томаты.

Фото: ЗАКС.Ру