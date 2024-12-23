Должностные лица МВД смогут принимать решения о выдворении иностранцев

Начиная с 5 февраля 2025 года должностные лица МВД получат право принимать решения об административном выдворении за рубеж нарушителей из числа иностранцев, рассказали 23 декабря в ведомстве. Рассматривать такие материалы будут уполномочены начальники и заместители начальников территориальных органов, а также главы структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков.

Помимо этого, право назначать выдворение из России в случаях, касающихся нарушения режима пребывания иностранцев в стране, получат начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.

"Одновременно вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов", — говорится в сообщении, распространенном МВД.

Нововведения связаны с федеральным законом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, подписанным президентом Владимиром Путиным в минувшем августе. Сейчас решения о выдворении иностранцев принимают судьи.

Также документ устанавливает административную ответственность для физических и юридических лиц за услуги иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц. Предполагается, что нововведения будут способствовать оперативному выдворению иностранцев, представляющих угрозу правопорядку и общественной безопасности, отметили в МВД.

На прошлой неделе Совет Федерации запретил принимать в школы детей иностранцев без знания русского языка.

Фото: ЗАКС.Ру