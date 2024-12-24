На пересечении Стародеревенской и Богатырского столкнулись автобус и грузовик

В Приморском районе грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, из-за чего пострадали два человека, об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром во вторник, 24 декабря, на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП с участием самосвала "КамАЗ" и маршрутного автобуса "ЛиАЗ".

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению. В результате аварии пострадали три пассажира автобуса и его водитель. Все они были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, что на проспекте Ветеранов в понедельник, 23 декабря, произошла авария с участием автобуса и пешехода. Он переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти