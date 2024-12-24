Депутат ЗакСа Рябоконь предложил ограничить выдачу онлайн-займов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой ввести дополнительные ограничения на выдачу онлайн-кредитов, об этом 24 декабря он написал в своем Telegram-канале.

Как пишет депутат со ссылкой на данные Центробанка, объем микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО) в России, за III квартал 2024 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись с 423 млрд рублей до 550 млрд рублей. Отмечается рост онлайн-сегмента. Если в III квартале 2023 года доля онлайн-займов составляла 76%, то в этом году она достигла уже 85%.

Рябоконь предложил запретить оформление займов свыше 50 тысяч рублей без предварительного посещения банка или офиса МФО. По словам депутата, это поможет защитить граждан от мошенников, которые могут оформить заем на их имя, а также даст заемщикам возможность обдумать свое решение.

Соответствующие поправки уже внесены в законопроект о запрете оформления кредитов онлайн, который был подготовлен депутатом ранее. Инициатива находится на рассмотрении.

Напомним, что депутат Рябоконь предложил изменить требования к продаже жилья детей под опекой. По его словам, органы опеки, даже в соседних муниципалитетах, имеют разные взгляды на условия, при выполнении которых реализация жилья подопечных лиц возможна.

Фото: ЗАКС.Ру