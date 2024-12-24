В Петербурге будут судить мужчину, разбившего дверь метро, чтобы погреться

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 37-летнего петербуржца, обвиняемого в вандализме (ч.1 ст.214 УК РФ), об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел ночью в начале ноября 2024 года у станции метро "Московские ворота". По данным следствия, замерзший на улице мужчина попытался войти в закрытую на ночь подземку, чтобы согреться. Когда сотрудник метрополитена отказался его впустить, он взял кирпич и нанес восемь ударов по стеклянной двери, а затем добавил еще один удар ногой.

Разбитая дверь причинила ущерб ГУП "Петербургский метрополитен" на сумму свыше 30 тысяч рублей. Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что хотел согреться и считал, что разбив стекло, сможет попасть внутрь станции. Теперь уголовное дело передано в суд.

Напомним, что на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта столкнулись автобус и грузовик. В результате произошедшего пострадали три пассажира автобуса и водитель.

Фото: ЗАКС.Ру