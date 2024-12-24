Для держателей ЕКП продлили льготы на проезд и школьное питание

В 2025 году в Петербурге сохранятся льготы для владельцев Единой карты петербуржца (ЕКП) при оплате проезда в наземном транспорте и школьного питания, об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Договоренность о продолжении программы достигнута между городскими властями и платежной системой "Мир", на базе которой выпускается карта. На данный момент ЕКП пользуются около 1,7 миллиона петербуржцев.

Скидки на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, включая маршруты трамваев "Чижик", продолжат действовать с 1 января 2025 года. Разовая поездка по ЕКП обойдется в 50 рублей при оплате самой картой и в 45 рублей при использовании приложений бесконтактной оплаты. По данным властей, акция стартовала в 2023 году и за 2024 год позволила жителям сэкономить более 850 млн рублей. Стоит отметить, что о продлении скидки на проезд на метро в сообщении Смольного ничего не сказано.

Также до 31 мая 2025 года будет действовать кешбэк за пополнение счета для оплаты школьного питания через ЕКП. Родителям возвращается 10% от суммы пополнения, но не более 500 рублей в месяц. В 2024 году такая мера помогла сэкономить 8,2 миллиона рублей.

Напоним, что с 1 января 2025 года стоимость поездок в общественном транспорте Петербурга увеличится. Изменения коснутся проезда как в метро и наземном транспорте, так и в пригородных электричках.

Фото: ekp.spb.ru