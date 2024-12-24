В России утвердят ГОСТ на шаверму в 2025 году

В 2025 году в России будет окончательно утвержден ГОСТ на шаверму, тогда же он вступит в силу, об этом 24 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя Роскачества Максима Протасова в интервью.

По его словам, подготовка первой редакции стандарта уже завершена, и она вскоре будет опубликована для обсуждения. Протасов подчеркнул, что Роскачество планирует повторные проверки качества шавермы.

Ранее, в апреле 2024 года, в ходе исследований в 27 из 29 образцов шавермы были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, включая наличие опасных бактерий. По мнению главы организации, контроль за этой категорией продукции должен оставаться приоритетным.

Помимо ГОСТа на шаверму, разрабатываются стандарты по принципам пищевой безопасности в общепите. В ближайшее время также планируется утверждение стандарта на натуральную косметику.

Напомним, что летом депутат Государственной думы Виталий Милонов возмутился использованием майонеза в качестве соуса для шавермы. По его словам, такие действия надо криминализировать, так как это оскорбляет "шавермную традицию".

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