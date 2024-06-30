Милонов хочет ввести законодательный запрет, касающийся рецептуры шавермы

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обозначил еще одну узкую проблему, заслуживающую, с его точки зрения, законодательного регулирования. Он обратил внимание на соус для шавермы. Использование майонеза в этом блюде, по мнению законотворца, надлежит криминализовать.

"Потому что майонез в шаверме — это оскорбление шавермной традиции. Майонезу в шаверме не место. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы", - выразил он свою позицию накануне в интервью "Газете.Ru".

При этом, по мнению единоросса, единый стандарт шавермы по всей стране ввести не получится: этому мешает региональное разнообразие и многоукладность.

Пять лет назад Милонов ругал за плохую шаверму торговые точки в Мурино.

На неделе Милонов выступил с еще одной важной мыслью: он предложил регламентировать увеличение губ.

Фото: ЗАКС.Ру