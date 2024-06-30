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Новости 15:44

Милонов хочет ввести законодательный запрет, касающийся рецептуры шавермы

фото ЗакС политика Милонов хочет ввести законодательный запрет, касающийся рецептуры шавермы

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обозначил еще одну узкую проблему, заслуживающую, с его точки зрения, законодательного регулирования. Он обратил внимание на соус для шавермы. Использование майонеза в этом блюде, по мнению законотворца, надлежит криминализовать.

"Потому что майонез в шаверме — это оскорбление шавермной традиции. Майонезу в шаверме не место. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы", - выразил он свою позицию накануне в интервью "Газете.Ru".

При этом, по мнению единоросса, единый стандарт шавермы по всей стране ввести не получится: этому мешает региональное разнообразие и многоукладность.

Пять лет назад Милонов ругал за плохую шаверму торговые точки в Мурино.

На неделе Милонов выступил с еще одной важной мыслью: он предложил регламентировать увеличение губ.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 





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