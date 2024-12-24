Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку для поступления в российские вузы

С 1 апреля 2025 года иностранные абитуриенты, желающие поступить в российские университеты, будут обязаны сдавать экзамен на знание русского языка, об этом 24 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По словам зампреда правительства, новая мера является частью планомерной работы по увеличению числа иностранных студентов в российских вузах.

Эта инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина обучать к 2030 году не менее 500 тысяч иностранных граждан в университетах страны. Сейчас, по данным Минобрнауки, в российских вузах учатся около 380 тысяч студентов из-за рубежа.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы. Такой законопроект приняли в середине декабря.

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