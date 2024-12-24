Завершена надвижка самого крупного пролета путепровода трамвайной линии "Славянка"

В Петербурге завершены работы по надвижке пролетного строения крупнейшего путепровода трамвайной линии "Славянка", длина которого превышает 240 метров, об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Путепровод находится на третьем уровне над Кольцевой автодорогой (КАД) и является частью проекта, включающего пересечение Московского шоссе, Октябрьской железной дороги и КАД.

Конструкция опирается на 25 опор, выполненных из высокопрочного морозостойкого железобетона. Пролетное строение располагается с 9 по 12 опору, высота которой достигает 12,7 метра. Процесс надвижки металлоконструкции был разделен на три этапа. Последний, третий этап, начался в ночь с 15 на 16 декабря. Старт надвижки был дан 26 сентября 2024 года губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, что в конце октября Госстройнадзор продлил разрешение на строительство линии "Славянка" до 14 октября 2026 года. Разрешение касается первого этапа строительства линии по маршруту Купчино – Славянка – Шушары.

Фото: ЗАКС.Ру