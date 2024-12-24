Путин вручит Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" 24 декабря

В Петербурге президент России Владимир Путин вручит орден "За заслуги перед Отечеством" I степени генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, об этом 24 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова

По словам Пескова, в ходе встречи с Пиотровским президент отметит его заслуги и вручит заслуженную награду. Указ о награждении был подписан президентом накануне 80-летия Пиотровского.

Михаил Пиотровский награжден орденом "за значительный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю и успешную профессиональную деятельность". Таким образом, Пиотровский становится полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", имея ранее награды II, III и IV степеней, полученные в 2004, 2009 и 2019 годах соответственно.

Напомним, что Михаил Пиотровский намекнул на возможную "смену караула". Должность директора музея он занимает с 1992 года после смерти своего отца.

Фото: пресс-служба Смольного