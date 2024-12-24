Валентина Матвиенко заявила о начале переговоров по Украине в 2025 году

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся в 2025 году и будут сложными, но Россия готова к компромиссам при жестком соблюдении своих ключевых условий, об этом 24 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что в любых переговорах важно находить компромиссы, однако Россия не отступит от своих основных условий. Эти условия ранее были озвучены руководством страны, включая президента, и закреплены, в частности, в так называемых стамбульских договоренностях.

Глава Совета Федерации также напомнила, что президент Владимир Путин подтвердил российские условия на заседании коллегии МИД в июне. Она подчеркнула, что основа для переговоров уже существует.

Напомним, что во время прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" президент России заявил, что Россия готова к компромиссу и переговорам с Украиной.

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