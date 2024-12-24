Полиция Петербурга занимается делом о похищении ёлки из Сосновки

В Петербурге две женщины, срубившие ёлку в парке Выборгского района, рискуют встретить Новый год с уголовным делом, об этом 24 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло во вторник, 24 декабря, в парке Сосновка. Читательница издания "Фонтанка" рассказала, что сама заметила, как две женщины несли срубленное дерево к белому автомобилю. Она сообщила о случившемся правоохранителям.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление о незаконной вырубке поступило от представителя садово-паркового предприятия. Полиция установила личности подозреваемых. Ими оказались 21-летняя уроженка Новосибирска и 27-летняя жительница Петербурга.

Похищенная ель, которую преступницы планировали использовать в качестве новогоднего украшения, была изъята. В МВД отметили, что обе подозреваемые уже дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ст.260 УК РФ).

Напомним, что комитет по контролю за имуществом Петербурга изъял полтысячи елок в ходе рейдов в двух районах города. Хвойными деревьями торговали нелегально.

Фото: ЗАКС.Ру