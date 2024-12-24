Бельский рассказал о программе новогодней елки в Мариинском дворце

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал программу новогодних елок в Мариинском дворце, об этом 24 декабря спикер написал у себя в Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, проведение елок в Мариинском дворце это многовековая традиция, чтобы подарить праздник юным петербуржцам, в том числе с ограниченными возможностями.

В этот раз в программе спектакль "Золушка", поздравления и игры для детей. Также детям подарили подарки.

"Делаем всё, чтобы улыбка не сходила с детских лиц, и сами заряжаемся настроением. До Нового года всего неделя", – написал Бельский.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и Дед Мороз зажгли новогоднюю елку на дворцовой площади.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского