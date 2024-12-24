Глава СПЧ Фадеев предложил ввести надзор за помилованными участниками СВО

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о необходимости введения надзора за участниками СВО, которые ранее были осуждены и попали на фронт через процедуру помилования, об этом 24 декабря пишет "Интерфакс".

По его словам, речь идет о людях, ранее привлекавшихся по серьезным уголовным статьям, таким как убийство или насилие. Фадеев подчеркнул, что предлагаемый надзор не должен носить характер уголовного контроля, поскольку эти лица уже получили помилование.

"Нужен надзор, не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы", – отметил глава СПЧ.

Он добавил, что идея такого надзора не противоречит правам помилованных граждан, а является мерой предосторожности.

Напомним, что в рамках прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин коснулся вопроса СВО. По его словам, ситуация "меняется кардинально", а российские войска продвигаются быстро. Подробнее – на сайте ЗАКС.Ру.

Фото: пресс-служба СПЧ