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Новости 18:52

Фадеев предложил вернуть в УК РФ статью о запрете многоженства

фото ЗакС политика Фадеев предложил вернуть в УК РФ статью о запрете многоженства

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил о необходимости введения уголовной ответственности за многоженство, об этом 24 декабря пишет "Интерфакс".

По его мнению, этот запрет соответствует принципам светского государства. Недавно Генпрокуратура вынесла представление в адрес главы Духовного управления мусульман (ДУМ) после высказываний о допустимости многоженства. Фадеев поддержал действия прокуратуры, назвав ситуацию "опасной". 

"В советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что и сейчас в уголовном порядке надо запретить многоженство", – подчеркнул он на встрече с журналистами.

Напомним, что также 24 декабря Фадеев заявил, что считает необходимостью ввести надзор за участниками СВО. По его словам, речь идет о людях, ранее привлекавшихся по серьезным уголовным статьям.

Фото: пресс-служба СПЧ


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