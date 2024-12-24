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Новости 19:40

Подростки задержаны за пиротехнический залп в сторону отдела полиции

фото ЗакС политика Подростки задержаны за пиротехнический залп в сторону отдела полиции

Двое подростков задержаны в Петербурге в связи с возбужденным против них уголовным делом о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили 24 декабря в ГУ МВД по региону. Причиной для этого послужил залп из пиротехнического устройства, направленный в сторону отдела полиции в Невском районе.

Как уточнили правоохранители, сведения о выходке они почерпнули в ходе мониторинга интернета. В одном из Telegram-каналов полицейские наткнулись на видеозапись, на которой подросток "осуществил залп из пиротехнического средства, целясь в здание отдела полиции". Его товарищ снимал происходящее на камеру.

"В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором его 17-летний знакомый", — уточнили в ГУ МВД.

Несовершеннолетние задержаны и доставлены в следственные органы, где против них возбудили уголовное дело. Что послужило причиной противоправного поведения, в полиции не уточнили.

На прошлой неделе 76-летняя пенсионерка запустила пиротехнику в отделении банка на проспекте Луначарского. По мнению правоохранителей, на это ее надоумили телефонные мошенники.

Фото: ЗАКС.Ру


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