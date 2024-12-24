Родители "нежелательных" детей-иностранцев получат аналогичный статус

В случае признания нежелательным пребывания в России несовершеннолетнего иностранца подобное решение будет выноситься и в отношении его родителей и иных законных представителей, следует из текста приказа МВД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в силу он вступит с 5 февраля 2025 года.

Если иностранец не достиг 18-летия, при подготовке материалов о признании его нахождения в России нежелательным следует также подготовить материалы и проект решения "о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем", говорится в приказе. Текст подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В минувшем августе президент Владимир Путин подписал указ о праве МВД выдворять за пределы России иностранцев за совершение ряда правонарушений. С 5 февраля право принимать соответствующие решения получат руководители территориальных органов и некоторых структурных подразделений полиции.

Фото: ЗАКС.Ру