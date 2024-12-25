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Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Петербурге, сообщает 25 декабря пресс-служба СК.

По имеющимся данным, водитель "КамАЗа" на перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии пострадали четыре пассажира, которых доставили в больницу.

Руководитель ведомства поручил провести расследование исполняющей обязанности главы петербургского следственного управления Марине Парастаевой и представить доклад о результатах. Ход дела находится под контролем центрального аппарата СК.

Напомним, 21 декабря внимание Бастрыкина привлекла полученная ребенком в Петербурге электротравма. По данным Следкома, ему понадобилась медицинская помощь после прикосновения рукой к инсталляции с барабанами.

фото СК


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